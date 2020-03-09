【阿King】曼聯翻生　全因克服一死穴

曼聯以2:0擊敗曼城之後，於各項賽事已經保持10場不敗，取得7勝3和，最令人刮目相看係防守大為改善，近10場比賽有8場保持不失球，困擾紅魔鬼多時嘅後防問題，終於得到解決。

曼聯上季38場英超失54球，強如「防守大師」摩連奴都搞唔掂，會方今夏不惜以破後衞轉會費紀錄嘅8000萬鎊收購哈利馬古尼，以及用5000萬鎊買右閘雲比沙卡，雖然初時效果欠佳，但經過大半季磨合後，表現愈來愈好。

紅魔鬼失波數字大為減少，中場球員翻生亦功不可沒，費特洛迪古斯踢出身價波，尼曼查馬迪留隊後，亦有穩定發揮，加上防中麥湯米尼復出，負責掃蕩，大大減輕防線壓力。

加埋曼聯簽入波基斯費南迪斯後，提升中場控球能力及進攻力，正所謂進攻就係最佳防守，手握場上主動權，自然令對手更難入波。曼聯克服最弱一環，相信成績將會繼續上升。

曼聯近10場賽果

06/03 英足盃 作客勝打比郡 3:0(2:0)

01/03 英超 作客和愛華頓 1:1(1:1)

28/02 歐霸 主場布魯日 5:0(3:0)

23/02 英超 主場屈福特 3:0(1:0)

21/02 歐霸 作客和布魯日 1:1(1:1)

18/02 英超 作客勝車路士 2:0(1:0)

02/02 英超 主場和狼隊 0:0(0:0)

30/01 英聯盃 作客勝曼城 1:0(1:0)

26/01 英足盃 作客勝燦美爾 6:0(5:0)