滿貫捐贈五萬口罩　費格遜：幫到人好幸福

滿貫籃球隊周一（9日）來到葵涌邨，不是練球，而是執行特別任務。滿貫計劃捐贈總共一千盒，約五萬個口罩給弱勢社群，葵涌邨就是其中一站。一眾球員認為活動意義重大，外援費格遜說：「幫助別人是一件幸福的事，你對別人好，別人就會對你好。」

新冠肺炎肆虐，民眾四出搶購口罩。為了幫助基層人士抗疫，滿貫捐贈口罩給多個社區，葵涌邨、聯和墟、大埔等地街坊都會受惠。總教練朱耀明表示，球隊上下都想回饋社會：「Michael（班主王嘉俊）希望幫助社區，又不想長者辛苦排隊，所以會向每個機構捐贈一萬個口罩，直接派發給弱勢社群。」他續指「做善事，人人都想」，相信球隊內部能夠藉此凝聚正能量，提高互助意識。

香港籃球總會早前宣布，本地賽事不會早於8月舉行，加上體育館持續關閉，滿貫已經停止練習，並取消了原定本月進行的台灣集訓。「剛開始大家有點失落，畢竟練了這麼久，卻無法藉着比賽展現成果。但正面點看，球隊有多位新人，我也是剛剛回歸，有更多時間磨合也是好事。」「朱sir」指不會硬性規定球員到街場練習，但大家都有自發健身，鍛鍊體能。

去年夏天從永倫轉到滿貫，方誠義和黃鎮煒原來打算大展拳腳，卻被疫情打亂計劃。任職教師的黃鎮煒停課又停練，苦笑道：「好得閒！過往一星期一、兩次健身，現在三、四次，每天都會進行技術性訓練，也會到街場打『fun game』，每次打完都更想念正規練習。」不過，他說球隊氣氛依然良好，除了彼此支持，亦會商討回饋社會：「不只政治人物可以作出貢獻，籃球界同樣關心社會，希望盡一分綿力。」方誠義早前亦有擔任義工，派發福袋給長者。對待疫情，「阿Ga」笑說會用平常心面對：「我覺得很多事情都是注定的，不必太過緊張，注意個人衛生就好。」

做善事無分國界，美籍外援費格遜照樣落手落腳搬運口罩：「這次活動很有意義，我的家鄉美國特別看重回饋的精神，因為幫人是一件幸福的事。」去年甲一聯賽總決賽，費格遜因食物中毒影響表現，最終滿貫不敵南華收穫亞軍。他表示新球員的加盟會是奪冠的「big boost」：「我們已經知道失落冠軍的原因，今年要做的，就是再次打進決賽，把冠軍贏回來。」