港超聯　冠忠南區精銳盡出同傑志鍊過

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濶別多時的「中銀人壽香港超級聯賽」，周二（10日）下午2時30分假將軍澳運動場閉門上演，由積分榜「二哥」冠忠南區，迎戰緊隨其後的傑志。因疫情影響，聯賽休戰逾50天後重燃戰火，兩軍為爭逐聯賽錦標，是役絕無失分空間，加上雙方今戰皆有舊將倒戈，球員為證明自己，定必令戰況升溫！（on.cc東網周二下午2時30分直播）

剛結束的「菁英盃」分組賽，冠忠南區以4勝3和1負的不俗成績打入決賽，將會與今場聯賽對手傑志爭奪冠軍殊榮，冠忠南區主教練鄭兆聰（Ricky）對球隊近期表現非常滿意，尤其對年輕球員出色發揮感到十分欣慰：「呢兩年大家喺『菁英盃』表現非常好，值得一讚係年輕球員每一場波都好認真去踢，踢決賽嘅機會係佢哋爭取番嚟。」

今場港超賽事堪稱「菁英盃」決賽預演，南區除許宏鋒因傷缺陣、積施利累積5面黃牌停賽外，陣容尚算完整，面對近況強勁的傑志，Ricky直言不敢輕敵：「傑志近況好咗好多，佢哋贏波表現好有說服力，甚至係贏得好輕鬆，你問我依家狀態最好嘅球隊肯定係佢哋，呢一點令我哋比較擔心，但係都有信心可以踢場好波。」此外，列文與夏志明屬倒戈身份，今仗對舊東家有望上陣。

傑志暫以16分位列聯賽第3，落後次席的南區2分兼少打一場，為追趕榜首的富力R&F，傑志今仗定必搶分，力圖取代對手的「二哥」位置。「藍鳥」上月在「菁英盃」以3連勝佳績躋身決賽，惟總監朱志光認為，球隊在該項賽事的強勢並不能作準：「始終『菁英盃』大家都派出年輕球員，陣容未必同聯賽一樣。依家聯賽叫做開番，希望球員從新提高意識，保持不敗走勢。」

傑志暫時為聯賽唯一不敗球隊，惟因疫情令港超停擺近2個月；「朱Sir」明言，球隊在期間未有鬆懈，反而高度集中在訓練上，是得以維持穩定發揮的關鍵因素：「唔可以因為呢啲突發事情畀球員有個放鬆嘅心態，呢啲時勢反而要緊張啲，平時練一課，可能依家會練多半個鐘。」陣容上，受傷多時的丹尼已復操，惟因狀態未足或先列後備。另外，冬季加盟的高美斯已準備就緒，今場有望與球隊首席射手蘇沙一同倒戈。

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