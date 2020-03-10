不敵世錦賽冠軍　曹星如明轉戰名次賽

香港「神奇小子」曹星如（Rex）周二（10日）凌晨出戰約旦安曼舉行東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）外圍賽，於男子57公斤級別，以0比5不敵應屆世界業餘拳擊錦標賽冠軍米扎卡利洛夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）無緣4強，明日將轉戰名次賽，力爭以前6名直接取得東京奧運資格。

進軍奧運之路比想像中崎嶇得多，曹星如外圍賽16強3比2驚險晉級，8強就要迎來頭號種子－－2019世界業餘拳擊錦標賽、亞洲錦標賽雙料冠軍及2018雅加達亞運金牌得主米扎卡利洛夫（33勝12負3KO）。哪怕面前是誰，他也想全力應戰，再也不要經歷12年前北京奧運外圍賽早早出局的遺憾，不過一如所料，這是一場非一般硬仗。甫開戰，米扎卡利洛夫已經以力度十足的左右勾拳與曹星如大打埋身戰，雖然Rex跟上對手速度，但仍難敵對手密集出拳，一度被迫至繩邊，首回合以1比4落後。

次回合，二人加快比賽節奏，Rex近距離連番擊中對手身體，但似乎沒有太大效果。對手以後手直拳還擊，一輪混戰後更從後以勾拳偷襲，令Rex一度陷入苦戰，最後十秒才找到機會以組合拳大力擊中對手身體及頭部。這回合比分更懸殊，Rex以0比5再失一局。最後回合，米扎卡利洛夫仍然保持充足體力，多次閃過Rex的攻擊，更以左勾二連、甚至三連打重擊，最後5位裁判一致判米扎卡利洛夫勝（30比25、30比27、29比28、30比27及30比27），Rex則需轉戰名次賽，爭取成為最後6強晉身東京奧運。