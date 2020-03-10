黃興桂：熱刺缺雙箭頭等死

歐聯今、明兩晚上演4場16強次回合，今晚兩仗出線形勢較明朗，先講RB萊比錫主場鬥熱刺，RB萊比錫上場聯賽作客禾夫斯堡，大部分時間收起首席射手添姆華拿，證明佢哋已將目標放喺歐聯，殺入8強決心唔使懷疑。熱刺缺少哈利卡尼及孫興民火力驟減，作客要收復失地唔易，有主場之利兼領先1球嘅萊比錫，進身8強機會相當高。

明晚兩場勢均力敵夠刺激

至於阿特蘭大晉級機會唔可以用「相當高」，要用「極之高」3個字嚟形容，其實佢哋今季喺意甲表現已經唔係善男信女，首回合4比1大勝實力唔算頂班嘅華倫西亞，夠晒說服力。不過由於優勢太明顯，無論今場贏、和、甚至輸2球都可以出線，對投注者嚟講係大忌，所以建議大家今場忍吓手，將焦點放喺明晚兩場比賽仲好。

聽晚利物浦對馬德里體育會、巴黎聖日耳門對多蒙特都係勢均力敵之戰，邊隊晉級仲係未知數，如果係呢4支球隊嘅球迷，不妨押注落喺愛隊身上，然後睇住球隊贏波晉級兼有錢贏，咁就最開心喇！