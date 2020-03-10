華迪班尼斯起孖　李城炒維拉大報復

已經4輪聯賽未贏過嘅李斯特城，周二(10日)凌晨英超獨腳戲主場迎戰排尾2嘅阿士東維拉，終於做番齣好戲，在傷愈復出嘅占美華迪、中場哈維班尼斯各自梅開二度之下，以4比0大勝續排第3，並且報回英聯盃4強被維拉淘汰一箭之仇。華迪打破入球荒，現以19球獨佔英超射手榜首位。

李斯特城近4場聯賽僅得2和2負，賽前被排第4嘅車路士追至僅落後2分，聯賽3甲地位告急，幸好今仗及時反彈，40分鐘，哈維班尼斯單刀埋門挑過出迎嘅門將連拿，然後射空門領先1比0完半場。

下半場59分鐘占美華迪後備上陣，第1腳掂波就入波，63分鐘對方球員犯手球，李城獲得12碼，占美華迪主射破網成2比0，華迪亦打破自去年12月對曼城入波後、近10場聯賽長達644分鐘入球荒，之後入球陸逐有來，79分鐘華迪左路引球埋門，打算傳送時被對方後衞阻截，皮球回到華迪腳下，佢把握機會快腳射入，個人梅開二度，李城贏到3比0，85分鐘哈維班尼斯亦起孖，埋齋射成4比0完場。

占美華迪在英超射手榜以17球領先了一段長時間，由於早前出現入球荒，被奧巴美揚追至平手，阿古路及穆罕默德沙拿同以16球緊隨其後，今場華迪起孖，現以2球領先奧巴美揚，朝着英超金靴獎進發。