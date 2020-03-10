【疫情嚴峻】意大利總理叫停意甲

意大利總理孔特在電視講話中宣布，受新冠肺炎疫情影響，意大利國內所有體育賽事暫停，包括意甲。

孔特表示：「已經沒有時間，死亡人數不斷增加，我們必須改變一些習慣，作出犧牲，採取更嚴格措施，我們必須避免出行，禁止大型公眾聚會，體育賽事有更嚴格措施，意甲和所有體育賽事暫停，所有球迷都要接受。」

意大利奧委會在官方網站上公布，要求所有國內體育賽事暫停至4月3日，雖然意甲不屬於奧委會管轄，但要求意大利政府頒布法令，將意甲叫停，以制止新冠肺炎持續擴散。

雖然意大利政府早前已宣布所有體育活動閉門作賽，運動員避免緊密接觸並定時檢查，但意大利奧委會認為做法仍然未夠，意大利體育部長Vincenzo Spadafora更炮轟意甲賽會，認為容許比賽繼續進行是不負責任。

Vincenzo Spadafora表示：「我正在起草總理體育法令，希望盡快簽署。」意大利總理隨後宣布，意甲賽事暫停，至於跨國賽事例如歐聯、歐霸盃，以及國家隊賽事如何安排，未有定論，據之前報道，跨國賽事毋須暫停，但會閉門作賽。