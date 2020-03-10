【歐聯】熱刺焗攻大比你睇

今日賽事焦點，研究一場，歐聯16強次回合，RB萊比錫主場對熱刺。

先講首回合賽果，熱刺主場輸0比1，RB萊比錫有1個作客入球在手，返主場打次回合，熱刺形勢上非勝不可。

以近況而論，RB萊比錫近6場不敗，今場只要唔失波就晉級，預計會用穩守突擊踢法，熱刺近況甚差，自從孫興民受傷後近5場未贏過，今場點先可以奇迹晉級，要睇寸王摩連奴點部署。

今場形勢上，作客的熱刺將會搶攻，以爭取作客入波，RB萊比錫打反擊，要入波亦非難事，大細中位數2.5球，一於捧入球大。

名家：邪神

直播表

周二2:30pm 港超 冠忠南區 Vs 傑志

on.cc 東網

周三3:00am 西甲 伊巴 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周三4:00am 歐聯 RB萊比錫 Vs 熱刺

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三4:00am 歐聯 華倫西亞 Vs 阿特蘭大

Now 644；有線661、601台