比悲哀更悲哀　熱刺證實貝雲積提早收咧

熱刺今季飽受傷兵問題困擾，繼哈利卡尼、孫興民先後重傷後，1月加盟嘅荷蘭翼鋒貝雲積亦喺上場聯賽勇戰受傷，經檢查後發現足踝嚴重扭傷，領隊摩連奴證實呢位新星提早收咧，令熱刺攻擊線兵源進一步削弱。

貝雲積喺1月份以2,600萬鎊轉會費由燕豪芬加盟，立即成為熱刺攻擊線主力，5場聯賽已經有2球進帳，總算為冇咗哈利卡尼同孫興民嘅鋒線注入一啲火力，可惜佢上場對般尼亦告「打柴」，熱刺官網表示：「經過醫療團隊檢查，貝雲積嘅左腳足踝嚴重扭傷，需要接受一段時間復康治療，球會將定期檢視佢傷勢進展。」

摩連奴喺歐聯賽前記招進一步透露：「我唔預期貝雲積今季再上陣，我哋已經習慣晒，更多嘅傷患都係心理上問題，當你有3、4、5個球員受傷，變成6、7個其實冇分別。」熱刺踏入2020年後傷患接踵而至，1月有穆沙施素高同哈利卡尼重創、2月就有孫興民、今個月就輪到貝雲積，認真黑仔。

另外，哈利卡尼日前喺社交網放片，證實仍已經重返訓練場，進行咗傳球、轉身同射門等輕度練習，大大增加出戰今夏歐國盃決賽周嘅機會，雖然哈利卡尼康復速度比預期更快，但《每日郵報》消息指佢「樂觀估計」亦要到5月先可以復出，似乎遠水難救近火。