港超聯　傑志大勝冠忠南區　追貼榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周二（10日）於將軍澳運動場閉門預演「菁英盃」決賽的戲碼，傑志憑着洛迪古斯梅開二度，加上陳晉一與朴俊炯各入一球，以及對手的烏龍球，以5比1擊敗由查維斯破蛋的冠忠南區。「藍鳥」在全取3分後，聯賽位置與南區調換，由第3位微升1位至聯賽次席，與榜首富力R&F的距離僅縮至3分。

冠忠南區開賽僅4分鐘便有入球機會，迪亞高左路窄位起腳被王振鵬救出，查維斯右路門前補射，則被黃洋及時頭槌解圍。傑志於9分鐘有林恩許右路似傳似射的一腳被比圖頂走，不過「藍鳥」就於13分鐘先開紀錄，林恩許左路主射罰球，陳港斌跳頂時不慎將皮球擺入自己龍門。25分鐘，洛迪古斯右路傳中，不過陳港斌快高美斯一步頭槌解圍。落後一球的「紅衫軍」亦不乏具威脅的攻勢，34分鐘有迪亞高比圖接應長傳，前者再短傳予史必於禁區內起腳，惟僅告中柱彈出。傑志於完半場前再有基爾頓妙傳給洛迪古斯入禁區起腳，不過比圖及時趕到將皮球擋出，帶着領先一球優勢完半場。

傑志於下半場在14分鐘內連入3球，49分鐘先有陳晉一於禁區內在無人看管下接應基爾頓回傳射成2比0，60分鐘則由朴俊炯接應林恩許左路角球跳頂建功，而洛迪古斯則於62分鐘接應後備上陣的蘇沙右路傳中頂成4比0。於70分鐘抽射中楣的洛迪古斯，戰至74分鐘再有入球進帳，接應林恩許長傳入禁區射成5比0。「藍鳥」80分鐘再有入球機會，鞠盈智禁區內起腳省中敵衞，之後補射則有陳港斌門前解圍，隨後蘇沙插水式頭槌則告高出。南區戰至87分鐘破蛋，史必左路底線傳中予查維斯門前建功，但仍無礙傑志取得大勝。