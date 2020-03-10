港超聯　MOM陳晉一：感覺奇妙！

港超聯補賽傑志成功以5比1大勝前列對手冠忠南區，其中今仗擔任正選左翼衞的小將繼續大放異彩，繼早前「菁英盃」分組賽對理文取得加盟傑志首個入球之後，今仗更取得自己於港超賽場的「開齋波」，賽後被選為「全場最佳球員」(MOM)，更成為傳媒追訪對象。

里程碑時刻一浪接一浪，連「一仔」自己都似乎始料不及：「冇諗過（會入波），始終今日對南區都係一場好重要嘅比賽，估唔到球隊都發揮得好好，好開心自己都可以爭取到入波。」今場正選上陣，踢足全場的17歲小將，於傑志左路表現活躍，攻守兩端都能見到「一仔」的身影，尤其去到對方半場，更多次勇於主動策劃威脅攻勢，並於一次反擊機會，殺入禁區起腳勁射破網。

「攞到職業生涯第二個入波，感覺好奇妙。」回想起入球一刻，「一仔」沒有顯得過分激動，更坦言球隊能取得勝仗，比一切更重要。「一仔」對答中流露出沉著的一面，和他場上的成熟表現一樣，與這位少年實際年齡有頗大落差，難怪隊長黃洋都對這位後起之秀讚不絕口：「作為一個唔夠18歲嘅球員，佢嘅表現已經係超越咗我哋嘅預期。」「黃洋大哥」就寄語「一仔」要好好珍惜這個平台，繼續進步。