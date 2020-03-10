土耳其盃　陳頌文胡彩瑤「大港腳」初體驗

陳頌文(前排左一)及胡彩瑤(前排右一)首次以大港腳身份，正選上陣。 (HKFA圖片)

香港女子足球代表隊周二（10日）於土耳其盃煞科戰硬撼歐洲女子冠軍聯賽勁旅BIIK Kazygurt，可惜兩隊實力差距太大，港隊終以0比6告負，為今次賽事最大分差。今場陳頌文及胡彩瑤兩位小將首次以大港腳身份正選上陣，幾乎在下半場為港隊「破蛋」。

開賽僅1分鐘，BIIK Kazygurt從後場斬前創造單刀機會，皮球最終中眉。 港隊上半場有不少傳球失誤，近30分鐘未能組織攻勢過半場，反而這支哈薩克頂級聯賽球隊攻力相當強勁，其中兩次禁區外起腳得手，26分鐘已領先到3比0。其後，BIIK球員邊線發難落底傳中，門將吳卓蔚成功撲出射門。可惜在34分鐘港隊再次被對手撕破防線，對手前鋒禁區內控球後，轉身抽射成4比0完上半場。

下半場甫開戰，BIIK的Alina Litvinenko接應直線傳球後扭入禁區起腳，再由 Misozi Zulu門前補射成5比0。其後港隊逐漸找回節奏，成功製造多次具威脅埋門。65分鐘後場罰球由冼仲意大腳斬前，15歲小將陳頌文門前射高。5分鐘後，港隊前鋒張煒琪禁區外橫傳，韋婉婷右腳扣回左腳勁抽，可惜角度太正中被對手門將接實。72分鐘BIIK再以外圍重炮得手，將比數拉開至6比0完場。

賽後，年僅15歲的陳頌文(2005年1月11日出生)表示，當知道自己會正選披甲後，一度感到非常緊張，好擔心發揮不好，拖累一眾師姐。對於首次以大港腳身份正選上陣的表現，Karri認為不過不失，但體能和速度方面仍有待提升，返港後會繼續努力，希望會有進步同時亦再有機會為港隊上陣。