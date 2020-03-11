萊比錫再入3粒　熱刺16強出局

歐聯16強次回合周三(11日)凌晨展開，由「小寸王」拿高斯文領軍嘅RB萊比錫主場再戰「寸王」摩連奴嘅熱刺，萊比錫繼首回合贏波後再下一城，憑沙比薩早段梅開二度，末段科斯貝治埋齋大勝3比0，兩回合合計贏4比0殺入8強，摩連奴輸到呆咗。

首回合落後0比1嘅熱刺，今仗必須入波收復失地，無奈球隊雙箭頭受傷後攻力大減，甫開賽更被對方攻破大門，戰至中段已睇到熱刺士氣大跌，處於半投降狀態，臨尾輸多粒慘敗收場，無復上屆亞軍之勇，黯然出局。

開賽10分鐘萊比錫一輪攻勢連環射門，最後由沙比薩禁區外勁射破網，萊比錫領先1比0，19分鐘萊比錫另一攻門，盛傳獲多支英超球隊垂青嘅迪姆華拿禁區內撞射破網，不過VAR證實越位在先，入球作廢，不過2分鐘後，萊比錫左路攻勢，沙比薩頭槌破網個人梅開二度，萊比錫贏到2比0，總比數領先3比0，大局已定。

雖然餘下時間熱刺曾經嘗試組織攻勢，但無法撕破萊比錫嚴密防守，摩連奴在場邊愈睇愈無心機，只能靠在場邊廣告板上發呆，87分鐘，後備落場嘅科斯貝治首次掂波就攻破熱刺大門，最終萊比錫大勝3比0，歷史性晉級歐聯8強。