曹星如再爭奧運資格　為藥檢勁飲6支水

曹星如的奧運夢尚未完結，在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區外圍賽8強不敵世界冠軍米扎卡利洛夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）後，「神奇小子」今日續於約旦出戰名次賽，勝出的話即能以最後6強身份取得東京奧運入場券，成為半個世紀以來首位出戰奧運的香港拳手。大戰當前曹星如仍保持一棵輕鬆幽默的心，分享了為藥檢而勁飲6支水的小秘密。

為了一圓奧運夢，曹星如甘願拋開職業生涯22全勝的「香港拳王」身份，「偏向虎山行」。在奧運外圍賽的擂台上，「神奇小子」沒有主場，也沒有選擇對手的權利，他只是藍角或紅角的其中一人。16強他贏得驚險，8強就遇上賽事頭號種子、世界冠軍米扎卡利洛夫，難度一下子十級跳，最後以0比5告負。不過比數未能反映一切，曹星如也不是三個回合一面倒被打，其反擊及抗打能力令人留下深刻印象。可惜對手始終技高一籌，童話般的結局沒有發生，Rex賽後向港人致歉，「已盡力，對唔住大家。」不過，大家無須灰心，這或許是一個「先苦後甜」的故事。

Rex在IG分享一段賽後小插曲，「比賽過後要做藥檢，但係第一次痾唔夠數，之後去到完晒個比賽都未痾到，最後要飲左6支水先痾夠數，完成藥檢後回到酒店一磅重....... 61Kg。」參戰57公斤級賽事的他於是把握時間減磅：「唔理咁多即刻上去gym跑步減磅，跑咗個幾鐘落返57.7Kg，跑到gym room 都關門。」留言期間更混入Emoji加強喜感呢！

他更指因咳嗽嚇親工作人員：「我賽後訪問真係有粒塵卡住喉嚨，去到藥檢時仲咳緊，同我做藥檢果位工作人員好驚，佢即時戴口罩。」

休息一天後，Rex今日轉戰名次賽，32歲的他將面對伊朗19歲小將沙巴克斯（Daniyal Shahbakhsh）（4勝2負0 KO），預計二人差距相對接近。沙巴克斯首輪打出漂亮一仗，以5比0擊敗世界大學拳擊錦標賽銅牌得主、中華台北的陳柏亦，之後他擊敗巴布亞新幾內亞的Jamie Tumun Chang再闖一關，不過他在8強面對哈薩克選手Serik Temirzhanov，戰至第3回合「投降」，未知是否因傷退賽。

由於曹星如首圈輪空，相比已打3場的沙巴克斯，體力上理應佔優。另外，與世界冠軍對戰過後，Rex即使被對手如巨浪般的組合拳頻頻擊中亦沒有大礙，證明其抗打能力亦屬上佳，加上他經驗始終更豐富，相信今場將會是他贏得奧運入場券的黃金機會。