【歐聯】紅軍晏菲路反擊戰

歐聯16強次回合今晚上演晏菲路反擊戰，首回合落後0:1的利物浦，會於主場迎戰馬德里體育會，未知他們能否絕地反擊呢。

紅軍英超封王在望，不過衞冕歐聯路就不太順暢，該隊不但落後1球，門將艾利臣比加更於足總盃受傷，今晚次回合肯定缺席。

不過球迷不用絕望，皆因領隊高普賽前有好消息宣布，隊長佐敦軒達臣已經復操，有機會坐鎮中場穩定軍心。

馬體會主帥施蒙尼一向重守輕攻，現時領先很大機會玩龜縮，但正所謂久守必失，紅軍前線火力強橫，想反敗為勝非全無機會。

直播表

周四1:30am 德甲 慕遜加柏 Vs 科隆

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四3:30am 英超 曼城 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周四4:00am 歐聯 利物浦 Vs 馬德里體育會

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周四4:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs 多蒙特

Now 644；有線661、601台