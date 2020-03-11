【疫情嚴峻】東京奧運或推遲2年

在新冠肺炎疫情影響下，東京奧運的聖火將於明（12）日在希臘採集火種，已定7月24日開幕的奧運會，隨着疫情蔓延，奧組委已經關注能否如期舉行，有奧組委高官表示可考慮延至明年或後年再辦。

日本政府及日本奧組委過去一直強調東京奧運可以如期上演，但疫情的蔓延已威脅亞洲到歐洲，日本傳媒引述日本東京奧組委殘奧組委理事高橋治之的說話，如果新冠肺炎疫情對今年奧運會造成影響的話，最現實的選擇是延期一至兩年，這是日本奧組委官員首次表示延期的可能性：「雖然目前日本奧組委還未就病毒感染對奧運影響而進行討論，但已令其他賽事活動出現變動，所以3月底日本奧組委會討論這個問題。」

高橋續稱：「我認為延期是比較適合，如果取消的話，歷史上就會消失這一屆奧運，而且經濟上打擊亦是另一個問題，要知道國際奧委會在美國的傳播版權上是一個超級數字；由於明年很多賽事已安排了賽程，所以奧運延後兩年是比較適合。」

如果延期兩年，即是奧運會與世界盃會同一年舉行，高橋亦考慮到這個問題，但他認為互不影響，2022年世界盃在卡塔爾舉行，由於天氣問題安排在11月21至12月18日上演，正好在夏季的7月底至8月初的空間留給奧運。若果成真的話，2022年就相當精彩，還年初２月的北京冬季奧運會。

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