利物浦救星復出！有佢勝出率超過8成

利物浦早前被破聯賽不敗身，兼喺英足盃出局，歐聯16強首回合落後馬體會0:1，令球迷忽然好掛住因傷缺陣佐敦軒達臣。幸好呢位隊長嘅傷勢已無大礙，可望復出踢周四(12日)凌晨歐聯16強次回合主場對馬體會。

自從2011年加盟紅軍後，「神軒」就負評如潮，其中佢喺場內經常亂咁跑，畀利迷寸佢係「無頭雞」，之後接替謝拉特出任隊長，更令好多球迷難以接受，偶有失誤即被無限放大。

老實講，軒達臣的確唔及「謝老四」好波，不過喺2015年當主帥高普上任後，安排「神軒」轉打防中，更睇得出佢事事以球隊為先嘅責任感。

特別係兩大翼衞阿歷山大阿諾特同安德魯羅拔臣瘋狂助攻時，呢位隊長即默默耕耘回防補位，佢嘅位置感同用波能力，確實非常適合高普嘅高強度壓迫打法。單計今季「神軒」曾34次披甲，利物浦贏咗28場，勝率達82%，就知佢作用有幾大。

相反佢缺陣嘅12場，紅軍只贏7場，勝率跌至58%，好彩軒達臣今仗有機會趕及上陣，連同日前對般茅世界級救空門嘅占士米拿亦可候命，兩位老將嘅無私同打不死嘅精神，隨時成為逆轉馬體會嘅關鍵。