尼馬入波造紅牌　聖日耳門逆轉晉級

歐聯16強次回合大戰，法甲巴黎聖日耳門回師主場迎戰德甲多蒙特，賽事閉門舉行，聖日耳門憑巴西巨星尼馬開紀錄，以及祖安巴尼特擴大比數，以2比0贏波，兩回合合計反勝對手3比2，繼2015至16年後再度晉級8強。

首回合聖日耳門落後1比2，手執1個作客入球，返主場只要入1粒就晉級，雖然基利安麥巴比感冒先列後備，但該隊勝在人多，卡雲尼復任正選一樣咁強，尼馬今仗更交出高水準，上半場28分鐘，迪馬利亞右路開出角球，尼馬遠柱飛身頭槌勁頂破網，為聖日耳門領先1比0，總比數追成2比2。

上半場45+1，聖日耳門繼續搶攻，沙拉比亞右路傳中，祖安巴尼特近門撞入拉開比數至2比0，總比數反超前3比2。

多蒙特今續由查頓辛祖及艾寧夏蘭特掛帥，但表現不及首回合耀眼，多次埋門都過唔到聖日耳門防線，戰至下半場89分鐘，尼馬與安利簡恩衝突，尼馬倒地，球證出示紅牌驅逐安利簡恩離場，多蒙特10人應戰更難收復失地，最終聖日耳門贏2比0完場。