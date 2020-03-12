2號門將派膠　利物浦輸波衞冕失敗

歐聯16強次回合生死戰，英超利物浦主場迎戰西甲馬德里體育會，紅軍法定時間90分鐘贏1比0，總比數追和1比1，加時早段更一度領先，不過大好形勢下2號門將阿祖安卡斯迪路突然派膠，被馬高斯洛蘭迪攻入作客入球，形勢急轉直下，最終利物浦倒輸2比3，總比數輸2比4出局，衞冕失敗。

首回合馬體會主場領先1比0，利物浦次回合返主場非勝不可，全隊亦顯示贏波決心，攻勢排山倒海，但都過唔到馬體會門將奧比歷，這位斯洛文尼亞鋼門救出多個必入球，是客軍晉級最大功臣。

戰至43分鐘，阿歷士張伯倫右路傳中，韋拿杜姆遠柱無人看管頭槌輕鬆頂破奧比歷大門，利物浦領先1比0，總比數追和1比1，下半場雙方再無入球，要加時再戰。加時上半場4分鐘，韋拿杜姆右路傳中，羅拔圖法明奴頭槌頂中柱彈出，再即時補射入網，利物浦贏到2比0出線在望。

豈粒此時2號門將阿祖安卡斯迪路突然出事，97分鐘這位頂替艾利臣比加把關嘅西班牙門將，開龍門球腳軟，被對方截下即時反擊，由馬高斯洛蘭迪攻破大門追成1比2，總比數和2比2，馬體會有1個作客入球，紅軍即時陷於不利。

加時上半場105+1，馬體會快速反擊，艾華路莫拉達前場傳交馬高斯洛蘭迪，該皇馬棄將禁區外推順勁射再下一城，馬體會追和2比2，戰至加時下半場120+1，今次輪到馬高斯洛蘭迪傳交艾華路莫拉達單刀，為馬體會射入3比2絕殺，將上屆盟主利物浦踢出局。