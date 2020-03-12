【歐霸盃】曼聯征奧地利有筍盤

各位觀眾，大家好，歡迎收睇筍盤360。歐霸盃16強今晚矚目展開，焦點曼聯首回合作客寧斯，前景受到一致睇好。

曼聯在32強大破布魯日晉級，表現充滿冠軍霸氣，波基斯費南迪斯1月加盟，球隊更加如虎添翼，寧斯目前是奧地利聯賽榜首，過去從未同曼聯交手，不過「紅魔鬼」每逢面對，奧地利球會都特別醒神，曼聯歷來8次對奧地利球會，一共有7勝1和不敗成績。

對上一次在00/01球季，歐聯分組賽對格拉茨，曼聯2仗分別贏2比0同3比0，今場再開客勝機會極高。

直播表

周四2:30pm 香港足總盃 佳聯元朗 Vs 香港飛馬

on.cc 東網

周五1:55am 歐霸盃 寧斯 Vs 曼聯

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五1:55am 歐霸盃 西維爾 Vs 羅馬

Now 644；有線661、601台

周五1:55am 歐霸盃 法蘭克福 Vs 巴素利

Now 645；有線662、602台

周五4:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪 Vs 利華古遜

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五4:00am 歐霸盃 國際米蘭 Vs 基達菲

Now 644；有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 奧林比亞高斯 Vs 狼隊

Now 645；有線662、602台