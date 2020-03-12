魯加尼確診後「現身」！意媒：全面停賽

意大利國腳後衞魯加尼被確診染上新冠肺炎，成為了歐洲五大聯賽首位「中招」的球員，他即在個人社交網發聲，而意大利不少媒體則認為應該取消所有地方嘅足球比賽。

魯加尼被確診前仍正常參加咗3月6日祖記嘅全隊操練，3月8日喺意甲聯賽主場對死敵國米，雖然魯加尼有落場，但佢一直坐喺後備席，賽後仲喺更衣室同全隊慶祝，當時C朗都在場，3月9日全隊放假，而消息指佢10號有微燒，接受新冠肺炎病毒檢測，3月11日檢測結果呈陽性。

魯加尼好快就喺個人Twitter回應：「我睇到好多相關新聞，我想同所有關心我嘅人講聲，目前我好好。大家要記緊保持個人衞生，因為呢種病毒喺人人面對一樣，我哋要為自己、為所愛嘅人、為大家周圍嘅人一齊行動。」

有意大利傳媒就爆料，有消息指除了魯加尼之外，仲有另一位意甲重要球員都感染了病毒。有傳媒更直言隨着魯加尼成為意甲首位確診球員，足球比賽必須叫停，唔單止係意大利，應該係所有比賽。意甲早前已宣布停賽至4月3日，相信稍後會再有公布。

至於國際米蘭球會亦官方宣布，由於祖記球員被確診，國米暫停所有足球活動，直至另行通知。