足總盃　佳聯元朗香港飛馬爭闖4強

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足總呈獻「足總盃3月閉門直播」，將於周四(12日)下午假將軍澳運動場上演首場8強大戰，由佳聯元朗火併香港飛馬。剛於「菁英盃」取得不俗戰績的元朗，陣容完整度有所改善；飛馬亦決心要從「菁英盃」的低谷中反彈，加上兩軍各自都有球員倒戈相向，勢必有一番龍爭虎鬥！（on.cc東網周四下午2時30分直播）

郭嘉諾希望重溫舊夢

上屆「足總盃」兩軍同樣於8強相遇，當時郭嘉諾帶領元朗互射12碼淘汰對手，這對冤家今次再度狹路相逢，「郭Sir」當然希望能重溫舊夢：「有時踢波係要『信命水』，如果同一個比賽又係8強對同一隊波，我相信可以做番上年做嘅嘢！」

元朗於「菁英盃」分組賽獲3勝3和2負，表現不算失禮，轟入19個入球更是B組火力最強，早前回歸後已執教3場的「郭Sir」，坦言防守是球隊最需要改善的環節：「我哋非常有入球能力，過去3場總共入7球其實好多，但防守上仲要執，其實我嚟到，就係著手要幫球隊攞返嗰攻守平衡。」好消息是早前受傷的台灣守將王睿已經傷愈候命，令後防陣容更加齊整，而曾至孝與祖連奴等同屬倒戈，自然希望不會在舊主面前失威。

Peter諗計抗衝前場壓迫

香港飛馬上月在「菁英盃」閉門賽事中，僅獲1勝3負的戰績，主教練文彼得（Peter）表示，檢討過後近2周的訓練主要提升球員對自我的要求，他特別提醒球員應無時無刻着緊自己的工作。今日「足總盃」對元朗，陣中包括慕沙、李藹軒、陳曉鋒等球員，均屬對方主帥郭嘉諾舊部，Peter坦言擔心「郭Sir」藉此洞悉先機，會多花時間研究戰術安排。

對於郭嘉諾接掌後元朗大踢前場壓迫，文彼得笑言「你有張良計，我有過牆梯」：「佢哋呢幾場壓迫都做得好好，但壓得前有時後場亦會多咗空位，加上佢哋後防嘅速度唔算高，呢個會我哋可以針對嘅地方。」早前受傷的大衞拉菲爾已復操，惟因狀態未足今仗避戰，陳柏衡、米高加斯洛等球員刑滿復出，配合傷愈的艾華，人腳上絕不輸蝕。

陣容圖：

佳聯元朗 343

1陳嘉豪

24黎格爾 6王睿 5曾至孝

16羅振廷 88黎厚希 10米基爾 14鄭璟昊

20鄧子均 9辛坦拿 18祖連奴

香港飛馬 4411

1梁興傑

3雷文迪 15陳偉豪 4米高加斯洛 17陳柏衡

8艾華 13黃俊皓 5郭子堦 6陳曉鋒

11佐佐木周

14慕沙

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