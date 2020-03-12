【人物誌】馬體會奇迹！皇馬製造

馬體會喺歐聯16強次回合加時反勝上屆冠軍利物浦，功臣竟然係2位皇馬棄將馬高斯洛蘭迪、艾華路莫拉達。2人都係後備上陣建功，「皇馬歐聯力量」認真強大，今次帶挈埋死敵馬體會晉級。

25歲中場馬高斯洛蘭迪5年前獲提升上皇馬一隊後，上陣機會非常少，一度被外借去艾拉維斯，上年夏天以3500萬歐元轉投馬體會，但都未能穩佔地選，首回合同今場都係屈居後備。

不過，馬高斯洛蘭迪今場時來運到，多得利物浦門將阿祖安卡斯迪路失誤，射入關鍵1球，之後再入1球靚波，個人梅開二度。

馬高斯洛蘭迪今季西甲上陣18次都只係入1球，但今場歐聯1場就入2球，注定佢做主角。教練施蒙尼真係要多謝皇馬放走呢位「筍貨」。

至於艾華路莫拉達加時先至上陣，射入埋齋1球，判利物浦死刑，亦係佢職業生涯第100個入球。呢位27歲西班牙國腳曾協助皇馬捧2次歐聯冠軍，包括2014年決賽擊敗馬體會，依家卻成為馬體會晉級功臣，唔知佢今屆可唔可以幫施蒙尼一圓歐聯冠軍夢，當係「還債」呢？