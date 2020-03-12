意甲NBA停晒　咸帝：F1繼續喎！

在新冠肺炎疫情影響全球體育賽事的陰霾下，爭取追平傳奇車神舒麥加7屆世界冠軍紀錄的「黑帝」咸美頓，已經抵達墨爾本準備出戰本周末開鑼的世界一級方程式賽車，對於世界各地多項運動比賽都因為新冠肺炎疫情而暫停或延期，「咸帝」對於澳洲站繼續上演表示非常奇怪：「我真係好震驚大家會坐喺呢個房間。」

隨着意甲祖雲達斯及NBA爵士分別有職業球員確診，NBA更即時宣布暫停今季賽事，但F1一直堅持繼續，而本周日在墨爾本正式開鑼，爭取衞冕的平治天王咸美頓出席記者會主要評論疫情情況：「我真係非常非常奇怪，我亦好震驚大家坐係呢間房，今日已經有好多粉絲。」

咸美頓繼續講：仲要今朝特朗普已經對歐洲人士阻止入鏡，NBA亦暫停，但F1繼續....」「咸帝」特別強調對於入場的長者頗為擔心，並呼籲車迷做足防護措施。過萬車迷於周四已觀看車隊試車，而原定4月上海舉行的中國站已取消，3月22日的巴林站則會閉門作賽。

早前已有消息傳出，哈斯車隊2人，麥拿倫1人及威廉士車隊1人出現體溫異常，已接受了測試，目前已自我隔離。

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