足總盃　慕沙大四喜！香港飛馬入4強

「足總盃」周四（12日）於將軍澳運動場上演的首場8強賽事，香港飛馬佳聯元朗在90分鐘的法定時間打成3比3平手，前者憑着慕沙食出「大四喜」，並於加時階段連入兩球，以5比4擊敗佳聯元朗，率先進身賽事4強。

今仗將法比奥移前參與進攻的元朗，於比賽初段佔有較多攻勢，開賽12分鐘有曾至孝左路傳中予基斯跳頂，被梁興傑撲出後中楣彈出，1分鐘後亦有米基爾把握反擊攻勢起腳被救出。21分鐘，辛坦拿接應米基爾挑傳後殺入禁區，惟梁興傑快一步出迎將皮球沒收。飛馬戰至26分鐘有郭子堦妙傳予艾華，惟後者兩度起腳均未能攻破陳嘉豪的十指關。

「橙衫軍」戰至28分鐘先開紀錄，辛坦拿接應黎厚希左路角球跳頂，被梁興傑救出後，基斯第一時間門前抽射破網。落後一球的飛馬急起直追，35分鐘先有艾華右路傳中給佐佐木周跳頂入網，44分鐘慕沙則接應佐佐木周左路傳送頭槌建功，將比數改寫為2比1完半場。

元朗於換邊後便迅速扭轉形勢，戰至54分鐘先有米基爾接應黎格爾妙傳射入扳平的一球，57分鐘法比奥接應黎厚希右路長傳，頭槌二傳予祖連奴跳頂，米基爾則乘着梁興傑撲出皮球不遠時於門前快射，為「橙衫軍」以3比2反超前。

飛馬戰至75分鐘出現黃金機會，不過慕沙接應佐佐木周短傳入禁區起腳則告高出，而元朗則於1分鐘後有米基爾禁區頂起腳僅告出界。賽事戰至補時階段，艾華殺入禁區時被陳嘉豪出迎撞跌，被球證判罰極刑，飛馬由慕沙操刀主射12碼入網，兩隊於90分鐘的法定時間打成3比3完場。

飛馬在進入加時階段連入兩球，分別於93分鐘及99分鐘在禁區內分別接應艾華與佐佐木周妙傳起腳，領先至5比3。元朗戰至118分鐘一度由辛坦拿接應鄭璟昊左路傳中頂入將比數拉近，不過「橙衫軍」於補時階段未能把握機會，祖連奴接應傳中心口一控後起腳高出，最終飛馬以5比4險勝元朗晉級。殺入4強的香港飛馬，將於3月21日與傑志對東方龍獅的勝方爭奪決賽的入場券。

香港飛馬主教練文彼得賽後表示，球隊今仗在努力的同時亦有運氣，於完場前幸好保住勝局，不過他亦樂見各人在毅力與鬥志方面的表現，比起早前出戰「菁英盃」的演出，有多達300倍的增長，尤其在埋門方面亦做得很好，並特別點名稱讚贏波功臣慕沙。