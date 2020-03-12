【ABL疫市難行】香港東方等4隊要求暫停　

在新冠肺炎全球大流行的衝擊下，縱使ABL東南亞職業籃球聯賽賽會及10支參賽隊已作出多項應變，但賽程還是一再滯後，至今已有逾20場常規賽延期。今日，香港東方籃球隊等4支隊伍聯署要求ABL賽會暫緩賽事，希望待疫情受控後，球員在健康及安全的條件下再全力爭標。

香港東方周四晚發出新聞稿，宣布與澳門黑熊、寶島夢想家及菲律賓火焰等取得共識，齊向大會提出全面暫停比賽的可能性。事實上，這個自2009年創立、擁有12年歷史的東南亞地域的主客制賽事，受到新冠肺炎帶來前所未有的挑戰，自一月份開始香港東方已安排了閉門作賽。然而，自2月以來一直處於沒有比賽狀態，雖然有計畫過以中立場繼續賽事，然而因疫情一再升溫，以致復賽無期。加上新加坡外援麥基曾接觸過確診者要受隔離，接二連三的事件令ABL賽程已作出多番更改。

香港東方的聲明指出，新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，世界衞生組織亦將疫症定性為全球大流行，多個國家及地區實施出入境限制加強防控，ABL在可預見的短期內復賽無期。基於職球員及公眾健康安全考慮，加上場地等眾多不明朗因素，香港東方與菲律賓火焰、寶島夢想家及澳門黑熊聯署，請求賽會即時暫停2019/20球季餘下賽事，直至疫情緩和。

東方龍獅籃球隊副主席游永強先生對有關決定感到可惜，惟認為目前疫症持續下，球員及公眾健康乃首要考慮：「美國開始禁止歐洲旅客入境，恐怕禁令或會延伸至亞洲地區。最近連NBA也停擺，反映全球皆預期疫情會持續甚或惡化，加上比賽時間及地點等眾多不明朗因素，相信ABL賽會也難以編排餘下賽事。為了球員及球迷健康著想，香港東方無奈之下與友會共同向賽會提出暫緩賽事，希望大家諒解。但我想在此強調，此實屬保護球員健康、保留實力之舉，球隊只待疫症緩和、時機成熟再出賽，絕不會影響東方龍獅推動本地籃球及體育的熱誠及信念。」

由於本地籃球賽季順延至八月後舉行，陣中職球員將獲准暫停訓練直至另行通知，以防交叉感染。至於早前購買了2020年2至3月八場ABL主場單場門票人士，以及各季票持有人，敬請保留相關購票紀錄。