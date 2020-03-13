【澳職】科拿帶隊追打落水狗
2020年03月13日 08:15
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科拿主場領軍
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今日賽事焦點，研究一場澳洲職業聯賽，布里斯班獅吼主場對中岸水手。
獅吼在前利物浦球星科拿帶領下，球員好有進攻意欲，例如上仗主場對西悉尼流浪者，就以3比1贏波，再睇獅吼主場成績，近5次主場錄得3勝2和不敗，而且場場有波入，表現對辦。
中岸水手排聯賽榜末，而且近況奇差，直落連輸8場，其中有6場至少輸2球，是澳職魚腩，總結今場形勢，獅吼贏波呼聲高唱入雲，水手亦難逃一敗，今場獅吼讓1球，一於捧上盤。
直播表
周五2:30pm 香港足總盃 富力R&F Vs 愉園
on.cc東網
周五4:30pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 中岸水手
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六1:30am 德乙 比勒費爾德 Vs 奧斯納貝克
on.cc 東網
周六3:30am 德甲 杜塞爾多夫 Vs 柏達邦
Now 670、Fox +；有線651、611台
周六3:45am 法甲 里昂 Vs 蘭斯
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周六4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 伊巴
Now 632