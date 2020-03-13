【澳職】科拿帶隊追打落水狗

今日賽事焦點，研究一場澳洲職業聯賽，布里斯班獅吼主場對中岸水手。

獅吼在前利物浦球星科拿帶領下，球員好有進攻意欲，例如上仗主場對西悉尼流浪者，就以3比1贏波，再睇獅吼主場成績，近5次主場錄得3勝2和不敗，而且場場有波入，表現對辦。

中岸水手排聯賽榜末，而且近況奇差，直落連輸8場，其中有6場至少輸2球，是澳職魚腩，總結今場形勢，獅吼贏波呼聲高唱入雲，水手亦難逃一敗，今場獅吼讓1球，一於捧上盤。

直播表

周五2:30pm 香港足總盃 富力R&F Vs 愉園

on.cc東網

周五4:30pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 中岸水手

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六1:30am 德乙 比勒費爾德 Vs 奧斯納貝克

on.cc 東網

周六3:30am 德甲 杜塞爾多夫 Vs 柏達邦

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 法甲 里昂 Vs 蘭斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 伊巴

Now 632