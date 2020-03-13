赫臣奧杜爾確診　英超緊急會議聯賽勢暫停

繼李斯特城3球員出現新冠肺炎病徵、阿仙奴領隊阿迪達成為英超個首確診個案後，車路士亦宣布英格蘭翼鋒赫臣奧杜爾確診！據報車路士已局部關閉訓練場進行消毒，領隊林柏特以及一班車路士隊友亦將會進行隔離。

英超聯賽會周四(12號)宣布今個星期英超繼續舉行，但隨即爆出阿迪達確診消息，聯賽會再宣布今日(13號)召開緊急會議重新商討，英國《每日郵報》指多間護級球會已經表明支持暫停聯賽，以免出現唔公平嘅競爭環境。李斯特城領隊羅渣士日前證實，陣中3名球員有新冠肺炎病徵，正接受隔離同檢查，周六(14號)作客屈福特肯定唔能夠上陣。《每日郵報》同時指出，一眾英超球會對聯賽會「慢幾拍」嘅防疫措施表示不滿。

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英超球會火頭四起，英國《太陽報》消息指，曼城左閘班捷文文迪嘅家人亦懷疑中招，據報有全套保護裝備嘅醫護人員去到佢屋企做檢查，曼城已即時勒令呢位法國國腳在家隔離，周六晚對般尼同樣唔能夠上陣。