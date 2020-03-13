特朗普首談奧運：干脆啲改期啦！

新冠肺炎疫情已經在全球爆發，歐洲足壇、NBA及F1等已有確診個案，世界體壇已被病毒入侵，7月底開幕的東京奧運如期舉行危危乎，美國總統特朗普建議將這項四年一度的體育盛事推遲一年。

疫情已在歐美爆發，特朗普被問到對奧運會否如期舉辦的意見時：「我唔想睇到東京奧運無觀眾，我嘅睇法係或者佢哋可以推遲一年，如果操作上可以嘅話，運動場一個人都冇，不如干脆嘅暫時取消，留番一年後再辦，我覺得總好過閉門作賽。」當然最終決定權是在國際奧委會（IOC）手上，目前IOC仍然堅持東京奧運如期上演；而歷屆奧運會中，就只有1916、1940及1944年因為戰爭而取消。

東京奧運的聖火於香港時間昨（12）日已在希臘燃起，同日世衞亦宣布將新冠肺炎升為疫情最高級別的「大流行」，而IOC亦透過運動員專用平台Athlete365表示會確保他們在公平的情況下爭取及參戰奧運，並會找到可靠的解決方案，以避免他們錯過奧運會。

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