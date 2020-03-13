足總盃　富力R＆F強襲愉園

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香港足球總會呈獻「足總盃3月閉門直播」，將於周五（13日）下午2時30分於將軍澳運動場上演8強賽事，由「巨型班」富力R&F，撲擊「青春大軍」愉園。富力上月「菁英盃」出局深深不忿，為打破錦標荒，衝冠決心毋庸置疑。愉園今季曾在盃賽以1比0氣走富力，足證他們有力成為「挑戰巨人的大衞」。一場精彩絕倫的攻防戰，一觸即發！（on.cc東網周五下午2時30分起直播）

曾一度受新冠肺炎疫情影響，導致部份球員缺陣及停操的富力R&F，於上月出戰「菁英盃」因不敵和富大埔而未能殺入決賽，不過主教練楊正光仍對球隊現況感樂觀︰「入唔到『菁英盃』決賽係有打擊，但踢完嗰3場連環戰，其實都收到正面效果。始終我哋之前太耐冇正式去練，依家經過磨合，狀態都開始回復正常。」

富力新援安古路目前仍在等待工作證的審批，而陣中目前則有林樂勤及林志堅因傷缺陣，不過季中加盟的林嘉緯則有望正選披甲，「光Sir」寄望能重演「菁英盃」對愉園的結果︰「喺『菁英盃』對愉園之前，都知道佢哋不斷進步緊，攻力亦從入球數字上顯示到，只不過喺穩定性方面唔夠強。今場希望可以同上次『菁英盃』對壘一樣，主導形勢，同埋喺把握力再加強啲。」

鮑家耀稱要穩守突擊「偷雞」

愉園今季予人印象以防守為主，惟他們近3仗共錄得11個失球。主帥鮑家耀解釋，球隊上月在「菁英盃」主要嘗試雙前鋒陣式，雖然削弱了防守，卻產生許多入球。惟今次「足總盃」面對富力，「鮑Sir」稱戰術會傾向保守：「對方為咗爭呢個盃，今次一定出齊正選，希望靠穩守突擊睇吓偷唔偷到雞。」

「快活谷」休戰近1個月，鮑家耀指球隊近來勤於友賽保持狀態，他提點球員要付出200%努力迎戰富力，不希望大敗而回。此外，他們近來常派潘沛軒、黃智康等年青球員上陣，「鮑Sir」強調「有競爭先有進步」：「好多球員都撞位，所以佢哋要表現出嚟話畀我聽，佢值得踢正選。」他待別表揚近3場擔正的18歲中場伍家揚：「呢幾場都試到『家揚』足以踢正選，而其他球員都要努力，邊個有狀態、有表現先有得踢。」

富力R&F 4-2-3-1

1周煜辰

12盧均宜 30謝家強 24梁諾恆 15羅拔圖

17古拿 21林嘉緯

8迪布利 10利安高 18伊高沙托尼

22基奥雲尼

愉園 5-4-1

17屠俊翹

18林毅東 5葉卓文 20摩域治 6盧斯安奴 32亞力斯祖

11潘沛軒 19黃榮傑 7馬希卡歷 27伍家揚

21拉高域

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