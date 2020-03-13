全宇宙煞停！波士頓馬拉松124年首次改期

受新冠肺炎疫情嚴重影響，多項運動比賽被迫取消延期，有百幾年歷史的波士頓馬拉松亦將延期，這是124年來首次。

波士頓馬拉松自1897年開辦以來，都在每年4月的愛國者日(第三個星期一)舉行，未試過延期或取消，只有1918年的第一次世界大戰時，將比賽改為軍事接力賽。據消息指，目前正考慮將今年的波士頓馬拉松延期至9月5日。

※波蘭乒賽「腰斬」

至於ITTF亦決定立即中止正在進行波蘭公開賽；比賽於3月11日開打，而周四的資格賽結束後，國際乒聯與波蘭乒協觀察疫情情況後，決定「腰斬」。

※NHL無限期停賽

繼NBA受疫情影響而停賽，北美另一個職業大聯盟NHL(美國國家冰球聯盟)周五早上亦宣布無限期停賽。NHL表示由於球隊與NBA球隊曾共用過很多設施及更衣室，這是他們做出停賽的主要原因。

※WTA取消2個賽事

WTA(女子網球總會)周四宣布，由於新冠肺炎疫情蔓延在墨西哥及哥倫比亞的賽事暫不舉行：「我們非常遺憾，但這個決定對公眾健康及安全作考慮。」哥倫比亞政府今天起採取措施，取消所有500人以上的體育賽事，同時亦關閉國際邊境及實施旅行限制。

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