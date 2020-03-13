足總盃　富力R＆F大勝4球入準決賽

「足總盃」周五（13日）在將軍澳運動場，繼續閉門進行8強賽事。勁旅富力憑基奧雲尼連中三元，加上伊高沙托尼的「埋齋波」以4比0大勝愉園。晉級4強的富力，將在22日與冠忠南區及和富大埔的勝方，爭奪賽事決賽席位。

富力今仗強陣出擊，派出首度正選的林嘉緯，輔助基奧雲尼、伊高沙托尼及迪布利攻堅。惟首個攻門由愉園施展，加維蘭1分鐘截得皮球施射，門將周煜辰牢牢接實。富力及後展現強隊本色強攻，9分鐘方栢倫禁區頂起腳高出，5分鐘後基奧雲尼一控一射，亦告越門而過。34分鐘，富力黃金機會，林嘉緯射門中楣，伊高沙托尼補中得手卻被判越位在先。不過他們在1分鐘後便打破僵局，「伊高」左路落底傳中，基奧雲尼撞射得手，富力先開紀錄，半前領先1比0。

換邊後，富力迅速再度破門，基奧雲尼47分鐘接應妙傳，推過門將屠俊翹射成2比0。51分鐘，盧斯安奴後上乘角球施頂，被對手解圍出界。落後的「快活谷」未嘗沒有還擊機會，58分鐘加維蘭心口控定抽射，惟欠缺準繩被周煜辰沒收。愉園未能追近，更在62分鐘被富力拉開比數，基奧雲尼接應角球頂入，並完成「帽子戲法」。愉園及後再換入拉高域及袁世傑，意圖收窄差距，但未能扭轉噩運之餘，更被對手再入一球。83分鐘，林嘉緯接應傳中近射被屠俊翹擋出，幸好伊高沙托尼及時補中，為球隊錦上添花至4比0。之後雙方再無進帳，富力R&F以4比0擊敗愉園，殺入4強，22日將與冠忠南區及和富大埔的勝方爭奪決賽資格。

富力R&F主教練楊正光賽後指，球隊上半場在適應需時及對手逼搶下有點吃力，幸好先開紀錄後重拾狀態，有助下半場拉開差距。他對最終賽果感相當滿意，但認為部分球員未達最佳水平。

另外，肺炎疫情進一步在世界各地爆發之下，「光Sir」指有外援球員情緒受到影響，而球隊亦有對他們作心理輔導：「始終屋企人唔喺身邊，小朋友又細，有啲球員都好擔心，所以球會都有安排精神上嘅幫助畀佢哋，希望疫情快啲好轉。」他又透露，基奧雲尼是少有並無送家人回國的外國人球員，故沒有受情緒影響，或有助比賽發揮。而富力近來亦會繼續在香港訓練，「光Sir」指訓練場地移師本港，對訓練表現有所限制：「廣州訓練基地真草，但可惜用唔到，始終香港有啲係仿真草，可能易啲令球員傷，都擔心球員傷患問題。」

而愉園主教練鮑家耀則表示，球員太易失去控球權及傳球質素欠佳，成最終兩隊之技術分野。他指出，年青球員在訓練時做到的工作，在賽場上卻未能達到要求，他認為這歸因於球員在比賽感過度緊張所致。「鮑Sir」稱會在訓練上增加強度，而讓球員實習比賽模式。