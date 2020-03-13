足總盃　林嘉緯︰入唔到波有啲忟！

於年初從東方龍獅轉投富力R&F的林嘉緯，因在上半季曾代表舊東家出戰「菁英盃」，結果要經過長達55天的休戰期，才可披甲上陣，不過這位經驗豐富的老將仍笑言感到緊張。

「自己都好期待呢場波，因為之前喺主場踢咗30分鐘之後，之後差唔多成兩個月都冇比賽，自己一路保持住練波同狀態，其實都係有一定困難，始終比賽同練波係兩回事。雖然自己踢咗咁多年，但今日其實有少少緊張，始終太耐冇比賽，同埋嚟到富力都有一定壓力，喺我上嚟嘅時候佢哋喺聯賽排緊第1，如果有乜嘢差池的話，都會有壓力！之前球隊喺『銀牌賽』同『菁英盃』都出咗局，所以我哋今年一定要攞盃！」「嘉緯」道。

久疏戰陣的「嘉緯」今仗表現並不失禮，上半場有一記熨射中楣，下半場亦有一記抽射被擋出，造就隊友伊高沙托尼補中，不過他直言感到失望：「直情有啲忟！始終入到波對自己之後比賽嘅信心都有幫助，但係整體嚟講，今日自己嘅表現都算係可以接受，但係始終喺踢法上係需要適應。雖然呢度都係用波，但係同我過往喺傑志同東方有啲唔同，不過踢落去不斷溝通情況好啲。」

「嘉緯」強調，期望今季能夠協助球隊奮冠︰「我都希望可以繼喺傑志之後可以再捧盃，呢個係我一直嘅目標，唔想做後備或者就咁完咗職業生涯，一路挑戰落去！」