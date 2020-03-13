【特稿】Plan B？歐洲足協急Call諗計

受新冠肺炎影響，周五(13日)凌晨嘅歐霸16強首回合只進行咗6場比賽，歐洲足協已正式宣布餘下歐聯、歐霸淘汰賽全部延期，並於下周二將召開特別會議，商討今屆餘下賽事點收科，另外亦會決定嚟緊歐洲國家盃決賽周會否一如外界所講，延遲一年至2021年夏天舉行。

以現時情況嚟睇，歐聯、歐霸餘下淘汰賽要喺原定時間內完成基本上已冇可能，據悉歐洲足協開始研究解決方案，包括將兩回合淘汰賽改為一場過勝決負，將賽事安排喺遠離疫情嘅中立場上演，另外亦有可能將8強至4強比賽，改為集中喺一個地方上演，下周舉行嘅會議將咨詢各大球會嘅意見。

會議另一個議題係嚟緊夏天嘅歐國盃決賽周，由於今屆歐國盃破天荒喺12個歐洲國家嘅城市舉行，其中揭幕戰更喺目前疫情最嚴重嘅意大利羅馬舉行，即使能夠閉門比賽，門票收益、旅客消費等相關收入勢必大減，堅持如期舉行實屬萬害而無一利，所以有指大部分成員都傾向延遲1年至2021年舉行。