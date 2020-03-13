曹星如返港！5月遺材賽衝奧最後機會

「我想多謝一班香港的朋友，很多人傳訊息安慰我，也有運動員分享自己的經歷給我參考，希望我可以盡快解開這個結。」曹星如與香港拳擊隊周五（13日）由約旦回港，與東京奧運擦身而過後一度非常自責的他表示，現已心情平復，「未試過心情如此激動，令大家擔心覺得很不好意思。」收拾心情之後，就要準備5月的世界遺材賽，繼續向奧運進發。

曹星如的「結」，也許是覺得背負香港之名，一定要做到最好，結果卻「差太遠」。「第3場比賽完全發揮不到，打得比想像中差。所有肌肉都好繃緊，令自己節奏好慢，做不到自己想做的東西，所以好不滿自己。」曹星如在奧運外圍賽最後一戰不敵伊朗19歲拳手沙巴克斯（Daniyal Shahbakhsh），無緣取得東京奧運入場劵，賽後他連訪問都未能完成，回到房間便大哭一場，「最後一場比賽我想太多了，給自己太多無形的壓力。」

經過今次賽事，曹星如直言自己技術和體能都需要提升，特別是要繼續努力追上業餘拳手的速度。「由第一場比賽開始都覺得自己進攻岀拳量不夠，所以體能要再提升，加快節奏。另外要學習以平穩的心情面對每一場比賽，尤其每場比賽只隔很短時間。」他回憶與應屆世界錦標賽冠軍、來自烏茲別克的米扎卡利洛夫的對戰，是一場令他很享受的比賽，希望之後的賽事都可以放鬆心情迎戰強敵。「今次最大得着是和冠軍級人馬教量，第二就是其實以往的國際賽事，都未試過晉級，是另一個好的經驗。」他期待兩個月後會有更大的進步。

談到新冠肺炎疫情全球蔓延，Rex透露今次旅程港隊亦受到「不友善」對待，他無奈地說：「很多外國人一見到我們，就指著我們說：China？ Corona？有的更會立刻用手蓋著自己的口走開。」港隊回港後會先自我隔離，然後重投訓練，或會出國集訓。衝擊奧運只餘5月世界遺材賽這個最後機會，Rex連說了兩次「盡力」：「現在說什麼都沒有用，唯有用行動和訓練，證明自己實力可以達到哪一個水平。」