森多利亞變「播毒王」　5球員染肺炎

歐洲球壇出現「超級播毒王」，意甲球隊森多利亞宣布，球隊新增4位球員感染新冠肺炎，令陣中確診球員人數達到5人，唔排除確診人數字會再上升，令呢支老牌球隊面臨「滅頂危機」。

森多利亞早1日已經證實隊內前鋒加比亞甸尼感染新冠肺炎，僅過1日又多4位球員確診，包括中場艾卡度、摩頓科士比、後衞奧馬高尼、前鋒拿古文拿。

森多利亞發表聲明，指球員之間有緊密接觸，出現呢個令人遺憾嘅消息，亦係意料中事。言下之意，似乎暗示隊內仲會有人陸續確診。

由於森多利亞公布加比亞甸尼確診後僅1日，就再有4位球員確診，顯示新冠肺炎傳染性非常強，隨時隊內大爆發，1人中招，全隊瀨嘢，令人擔心榜首豪門祖雲達斯會步佢哋後塵，祖記中堅魯加尼日前已確診，以森多利亞嘅情況推斷，C朗等祖記球星中招機會亦非常高。

意大利已有近18,000人確診，網上亦不斷瘋傳C朗同保羅戴巴拿感染新冠肺炎，戴巴拿已率先澄清自己身體健康，並正在自我隔離。

至於C朗喺葡萄牙家鄉馬德拉島隔離緊，官方指佢同家人都冇病徵，但並冇公布檢測結果。C朗喺社交網呼籲全世界關注新冠肺炎，做好防疫，並為醫護人員打氣。

費倫天拿亦公布，前鋒杜辛華荷域確診新冠肺炎，成為第3支有球員確診嘅意甲球隊，意甲早前已經暫停比賽。