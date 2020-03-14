摩連奴Out啦！「新寸王」最有前途

從歐聯賽事又睇到人生哲學，就係「時代變遷，長江後浪推前浪」。舊一輩出名嘅教練，佢哋嘅打法已經過咗時，畀有智慧及有遠見嘅新進派嘅教練，洞悉如何打贏佢哋嘅戰術。

本周最明顯嘅賽事，係熱刺領隊摩連奴對住RB萊比錫只有32歲嘅教頭拿高斯文，摩帥真係「一戙都冇」，兩回合主客都輸波。摩連奴執教唔少好球隊，離任或被炒後都收到不少解約金，實在唔愁飯碗，佢都選擇出山，即係對自己仲有信心。

冇錯，熱刺係有內在問題，但若然一個有料嘅教練，仍然會有功力去改善，摩帥有信心接任普捷天奴嘅熱刺，當然覺得自己未Out，點知接手後到現時成績，好多專家都認為摩連奴比普捷天奴更差。有時自己嘅料真係江郎才盡，急流勇退其實會較好。

後浪拿高斯文最有前途

反觀，新興球隊萊比錫只係成立咗11年，無可否認球隊係有財團背後資金支持，但佢哋嘅球員身價並非高到能夠打入歐洲10大，唔係只用金錢推砌隊波。現時成績係靠有料教練拿高斯文，年紀輕輕但可以服眾，球員願意接受佢新式嘅戰術。拿高斯文去年離開賀芬咸時，拜仁都曾經考慮，但拜仁認為尼高高華執教不算太差，於是遲咗萊比錫一步。

萊比錫戰術類似利物浦高壓逼嘅踢法，多踢直線攻勢，唔踢橫線攻勢，好睇又好食，令萊比錫可以昂然殺入歐聯8強。足球係與時並進嘅運動，唔好死守喺一套戰術入面，拿高斯文嘅例子，說明有遠見、前衞嘅人士，可以踏上成功之路。

文：Peter黃興桂