高普給利迷的信！冠軍與健康應該點揀

新冠肺炎喺歐洲大爆發，英超被逼暫停，並不早於4月3日復賽，令到冠軍已幾乎到手嘅利物浦，能否一嘗捧英超宿願，出現暗湧，球隊內外都彌漫不安情緒，紅軍主帥高普喺利物浦官網，向球迷發出公開信，講出一番肺腑之言：

身為足球領隊喺呢個時候，人微言輕，但我明白球迷有好多疑問，我一定會企出來。首先，生活喺呢個世界，我哋一定要識保護其他人，特別係呢個非常時期更加要咁做。

我曾經講過，足球係所有不重要嘅事情之中，最重要嘅事情，但現時情況，足球比賽並唔重要。當然，我哋唔想閉門比賽，亦唔想暫停賽事，但如果咁做可以令每一個人健康生活，我哋毫不猶豫要咁做。

今次暫停比賽係為咗每個人安全，所以球隊上下一定全力支持，冇人知將來發展會係點，但作為英超球隊，我哋相信當局評估各方面因素後，已經作出最佳、最公正決定。

我身為領隊有責任帶領球隊前進，現時周圍環境充斥焦慮、不安、不明朗，唔好再提出無謂爭議，而係應該跟隨專家意見，以健康行先，唔好冒任何風險，好好照顧自己及身邊每個人。You’ll Never Walk Alone

聽完高普呢番話後，各位利迷都應該暫時將爭標一事放埋一邊先，全力做好防疫工作先至最重要。