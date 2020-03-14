一齊跳去澳職！睇神射手大格鬥

歐洲多個聯賽取消，周六(14日)一齊跳去贂澳職，當中有場重頭戲，FC悉尼主場對珀斯光輝，雙方兩大射手方祖、科拿路利決鬥，未睇都覺得緊張又刺激呀。

方祖暫時喺聯賽射入16球，佢加盟悉尼前喺英格蘭球壇搵食，踢過雷丁保頓同韋根，射術了得之餘經驗亦相當豐富。

偶像係簡東拿同蘇斯克查嘅方祖，雖然已經33歲但戰鬥力十足，上場聯賽對墨爾本勝利，同亞冠盃鍊全北汽車都有波入，光輝想贏波認真要諗計嘜實佢喇。

至於光輝嘅烏拉圭箭頭科拿路利暫入12粒，幾乎佔全隊入球三分一，佢喺2016年贏過澳職神射手，為咗再奪殊榮，今場肯定同方祖大鬥法呀。

直播表

周六2:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 珀斯光輝

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:30pm 澳職 墨爾本城 Vs 西悉尼流浪者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六10:30pm 德甲 多蒙特 Vs 史浩克04

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 弗賴堡

Now 672、Fox +；有線653、613台

周日1:30am 德甲 柏林聯 Vs 拜仁慕尼黑

Now 670、Fox +；有線651、611台