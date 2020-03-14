【特稿】病毒無情！點解精壯球員都瀨嘢？

新冠肺炎病毒極速擴散，大家都知道年紀較大或者有長期病患嘅人係最高危，不過最近歐洲球壇淪陷，連最精壯嘅職業足球員都接連「瀨嘢」，唔少球迷都覺得好詫異。不過，原來職業足球員本身就係感染嘅高危一族，無論生理上同環境上都極易中招。

足球員有唔少(壞)習慣都好易傳播病毒，好似擁抱、擊掌、握手等動作，有啲習慣更加好唔衛生，球迷最常見嘅就係比賽期間職員拎一籃水壺出嚟後，附近球員就會隨手拎起飲兩啖，再掟番落去籃入面，球員不分敵我咁飲大家「口水尾」，傳播病毒真係話都冇咁易。

另外，足球係一項群體運動，幾十人一齊練波、比賽、坐車、集宿、聚餐甚至公開活動等，任何一人或者佢哋屋企人有事，已經可以構成極大傳播風險，尤其球隊經常出入唔同機場，大大增加接觸到病毒嘅機會。

最令人意外嘅係，就算係精壯嘅球員，生理上亦都特別容易感染，前車路士女軍醫Eva表示：「球員經常有『免疫抑制』嘅情況，呢一點喺驗血結果可以反映，所以球員成日都有上呼吸道同各種感染，今次呢隻病毒都唔例外。職業球員嘅運動量、體能消耗、大量比賽同睡眠習慣不斷改變，令佢哋非常疲勞同埋容易受到感染。