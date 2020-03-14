【東體爭議】英超點收科？一個大前題

英超周五(13號)跟隨歐洲各大聯賽暫停賽事嘅決定後，球迷其中一個最關心嘅話題，就係今季點樣「收科」？雖然目前只係暫停去到4月初，不過球圈人士同球迷都深信，今季復賽嘅機會相當渺茫，而喺球季史無前例「爛尾」嘅情況之下，各大聯賽都研究緊一個最合適嘅解決方法。

歐洲各大聯賽今季面臨「災難性」結局，喺球季多數腰斬情況下，幾乎冇可能有「完美」嘅解決方法，但各地足總其中一個考慮大前題，就係盡量做到「皆大歡喜」。任何排名都會牽涉龐大名譽同利益關係，相關部門要做嘅就係盡量滿足所有球隊，以英超為例，唔頒冠軍只係一個損害利物浦而冇人得益嘅決定，出現機會極低。

據英國《每日電訊報》消息，英超依家蘊釀緊嘅方案，就係盡量做到「皆大歡喜」。報道指利物浦極大機會直接封王之外，歐聯參賽隊數亦可能增加，包括今屆4支歐聯球隊全保留席位(利物浦、曼城*、車路士、熱刺)，目前處於歐聯位置嘅李斯特城就參加「擴充版」歐聯外圍賽，歐霸盃亦係以同一方式處理。

*曼城禁踢歐洲賽有待上訴判決

至於升降班方面，計劃中今季會取消降班，諾域治、阿士東維拉等護級球隊當然會支持，而英冠目前頭2位(列斯聯、西布朗)就會直接升班，意味下季英超會有22支球隊參賽。由於隊數增多，所以下季可能停辦聯賽盃1年，騰出空間踢多4輪聯賽，而降班隊數會有3隊增加至5隊，務求喺21/22球季回復番20隊。