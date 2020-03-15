超慘烈！聯賽停擺引爆百億經濟危機

新冠肺炎肆虐，歐洲各大聯賽停擺，所造成嘅經濟損失有幾大？單計西班牙同德國兩地，原來總額高達13.6億歐元（約118.7億港元）！

西班牙COPE電台攞到一份嚟自西班牙聯賽會（Laliga）內部分析，西甲、西乙雖然暫時只係延期2星期，但假如果一直停到球季結束，各項損失將預計高達6.8億歐元；唔少低組別球會，包括一啲財政唔健全嘅老牌球會，更可能出現倒閉潮！

據Laliga估計，損失主要出自3部分，包括轉播，門票，季票。當中轉播收入方面，西甲會損失4.94億歐元，西乙係5500萬歐元，合計5.49億歐元。門票同季票損失亦相當甘吓，西甲、西乙票房損失將達4000歐元以上，其中西甲門票收入將由原先估計嘅1.34億下降到9550萬，西乙就由960萬減至700萬。講到季票，西甲和西乙預計共損失8800萬歐元，其中西甲嘅收入會由2.72億跌至1.94億，西乙則由3790萬下降到2800萬。

根據COPE電台透露，唔少球會已經出現恐慌情緒，因為今次停擺帶來嘅損失，令佢哋飽受壓力，事關多數球會都有銀行貸款孭住，停擺後果非常嚴重。查實球員都唔會好過，消息話如果擺繼續停落去，球員將要減薪25%。

另邊廂，德甲、德乙36隊嘅代表，下周將討論今季德甲提前結束嘅可能性。《圖片報》話，如果德甲在本週末的第26輪比賽過後就結束的話，總計損失將達到6.8億歐元，甚至影響到一啲細球會嘅生存。德國足總已經表態願意向有需要球會伸出援手，但係目前未有詳細方案。