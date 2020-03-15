西甲有4個埋單方案！巴塞成大贏家

西班牙新冠肺炎疫情嚴峻，確診總數已近6000宗，政府宣布全國進入緊急狀態，預料西甲難以重開。

西班牙《阿斯報》指西班牙足總將於3月25日同西甲賽會商討，今季餘下賽事點收科，據悉初步有4個方案。

第一，堅持重開後踢完餘下聯賽，因為估計歐國盃可能延後至明年舉行，西甲可以趁機喺夏天補賽，但以目前疫情來睇，恐怕到夏天，西甲都未必可以重開。

第二，將今季成績作廢，既冇冠軍，亦冇降班球隊，而西乙亦冇球隊升上西甲。

第三，以現時踢咗嘅27輪聯賽作為最後成績，意味榜首巴塞隆拿奪得冠軍，聯同皇馬、西維爾、皇家蘇斯達取得下屆歐聯入場券，馬略卡、雷加利斯、愛斯賓奴降班。

第四，以聯賽首循環成績作為最後排名，巴塞隆拿同皇馬首循環19場聯賽，同樣取得40分，巴塞可憑較佳得失球差，成為冠軍，3支降班球隊都係馬略卡、雷加利斯、愛斯賓奴。

由於西甲重開機會唔大，第一個方案難以實現，第二方案由於取消所有成績後，無法決定歐洲賽資格，所以應該得唔到大球會支持。因此，第三、四方案似乎比較可行，意味巴塞好大機會實現西甲3連冠霸業，成為最後贏家。