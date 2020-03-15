新恩沙基中招！意甲球員增至11人確診

新冠肺炎喺意甲大爆發，森多利亞、費倫天拿再分別各有2位球員確診，令意甲球員確診人數增至11人。

日前先有祖雲達斯後衞魯加尼確診，跟住森多利亞有5人確診。數字繼續上升，費倫天拿再有2人確診，包括有「新恩沙基」之稱嘅前鋒柏德列古度尼、後衞謝文比薛拿，加上早1日確診嘅射手杜辛華荷域，令隊內累積3人確診。

22歲新星柏德列古度尼出身於AC米蘭青訓系統，佢喺2017/18年球季剛出道就射入10球，之後更入選意大利國家隊，上年夏天轉投英超狼隊，但表現欠佳，今年1月被外借去費倫天拿。

費倫天拿嘅物理治療師達伊尼利亦確診，會方發表聲明，指隊內各位確診人士嘅身體狀況仍然良好。

至於「大戶」森多利亞再有2人確診，包括中場法比奧迪派利、後衞比列薩尼斯基，令隊內確診球員增至7人，令人擔心全隊都會中招。

確診新冠肺炎嘅意甲球員

森多利亞(7人)：加比亞甸尼(前鋒)、拿古文拿(前鋒)、艾卡度(中場)、摩頓科士比(中場)、法比奧迪派利(中場)、奧馬高尼(後衞)、比列薩尼斯基(後衞)

費倫天拿(3人)：杜辛華荷域(前鋒)、柏德列古度尼(前鋒)、謝文比薛拿(後衞)

祖雲達斯(1人)：魯加尼(後衞)