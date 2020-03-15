莫耶斯隔離14日！幕後有奸計

英超再爆新冠肺炎驚魂，韋斯咸領隊莫耶斯因為同已確診嘅阿仙奴主帥阿迪達握過手，現時正在自我隔離14日。

會方亦非常緊張，已安排曾經同阿迪達有接觸嘅職球員進行隔離，韋斯咸副主席嘉倫更加認為應該結束今季英超，甚至取消聯賽成績。

韋斯咸上場賽事就係英超作客阿仙奴，莫耶斯當年執教愛華頓，阿迪達正係佢麾下主將，兩師徒每次見面，表現都特別熱情，唔止握手，仲會寒暄一下。

點知今次就出事，該場比賽結束後幾日，阿迪達就確診新冠肺炎，56歲嘅莫耶斯同佢有「親密接觸」，自然要隔離，幸好據悉呢位前曼聯領隊並冇出現病徵。

另一方面，雖然英超最少暫停至4月3日，但韋斯咸副主席嘉倫認為咁做並唔足夠，而係應該結束今季賽事，並取消成績，佢話：「英超賽會以為暫停3星期後，就可以重開，呢個想法太天真，如果疫情冇改善，球隊無法比賽，之後又會點做呢，咁就應該結束今季賽事，宣布成績無效，咁先至合理。」

不過，嘉倫呢番言論就被質疑另有目的，因為韋斯咸現時排英超尾五，同尾三降班區嘅般尼茅夫同分，深受降班威脅，梗係想取消今季成績，咁下季就可以繼續留喺英超。

英超將於3月19日開會商討今季餘下賽事點安排，嘉倫嘅「奸計」會唔會得逞，到時可能有分曉。