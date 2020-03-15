投注前睇睇！曼城棄將澳職再起風雲

澳職周日(15日)大戰，近期狀態大勇的威靈頓鳳凰主場迎戰墨爾本勝利。威靈頓鳳凰無疑是澳職目前狀態最好球隊，近5場聯賽取得4勝，主場出擊更加氣勢逼人，近5場主場全勝兼只失2球，強如第2位墨爾本城亦喪師威靈頓。

威靈頓鳳凰中場達域拿同前鋒大衞波爾的進攻組合，已成澳職最佳進攻組合之一，要撕破墨爾本勝利防線並不困難。

其中30歲的大衞波爾出身於曼城青訓系統，但並未為「藍月亮」上陣，他曾效力史雲頓、彼德堡、洛達咸、巴拉福特等球隊，上年7月加盟威靈頓鳳凰，今季已為有4球進帳，獲得重生。

至於墨爾本勝利上場被FC悉尼大炒四個一皮，球員狀態及士氣均低落，今場難敵氣勢如虹的鳳凰，主勝值得支持。

直播表

周日1:20pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 墨爾本勝利

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日2:30pm 香港足總盃 傑志 Vs 東方龍獅

on.cc 東網

周日3:20pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 紐卡素噴射機

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台