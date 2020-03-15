【有片】英超戰報！曼城、李斯特城齊和波

受到疫情影響而全面停頓嘅英超聯賽，原本熱鬧嘅周末突然變到靜蠅蠅，有球會為咗令球迷適應呢次突變，特別安排「遊戲版」英超大戰，令球迷可以苦中作樂。

屈福特本來周六(14號)主場迎戰李斯特城，就喺原定開波時間，屈福特twitter特別放上一個Football Manager版嘅模擬比賽片段，結果「大黃蜂」喺伊天卡普爾食紅牌下，1比1逼和李斯特城，一眾球迷亦交足戲，有粉絲灰爆留言：「連喺虛擬嘅世界，我哋都係贏唔到波。」

用FM遊戲取代真實賽事唔止屈福特，英乙球會奧連特直頭做埋Live直播，而且由出場陣容、陣式、半場戰果、每次換人同埋入波都會跟足真實比賽咁出Post，完場之後仲有埋投票，完全當係一場正式比賽咁處理。呢場波奧連特作客0比1輸畀巴拉福特，但twitter團隊嘅表現就大獲好評。

另一場英超大戰就更加離奇，修咸頓喺開波時間約戰原本對手諾域治玩「井字過三關」，不過諾域治方面全無反應，修咸頓仲出貼寸爆話「暫時只係得一隊波採取主動」。最搞笑嘅係，喺諾域治冇反應情況下，曼城官方twitter突然亂入話願意參賽，最終曼城同修咸頓都「過唔到」三關，0比0握手言和。