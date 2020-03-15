C朗旗下酒店變抗疫醫院　醫護人工佢包埋！

葡萄牙球王C朗拿度唔單止好波，善心都一樣爆晒棚！新冠肺炎疫情嚴重打擊足球壇，C朗效力嘅祖雲達斯更有球員確診，眼見疫情愈嚟愈嚴重，佢亦決定出手回饋社會。據西班牙《馬卡報》消息，C朗拿度已決定將旗下2間位於葡萄牙嘅酒店暫時捐出，作為免費嘅抗疫醫院，而且仲承諾負擔醫院內所有醫生嘅人工。

C朗同Pestana集團開設嘅連鎖式「CR7酒店」，喺葡萄牙就有兩間，一間位於里斯本、一間位於C朗家鄉馬德拉，喺嚴峻嘅疫情之下，C朗決定將兩間酒店暫時改做抗疫醫院，而且唔會收取任何費用，C朗仲話會包埋醫生、管理層同其他工作人員嘅薪酬，亦會出錢買所需嘅器材同藥物，呢個善舉令葡萄牙舉國感動！現年35歲嘅C朗，目前同家人喺馬德拉嘅屋企做自我隔離，佢周五(14號)就喺社交網留言：「保護人類生命係凌駕任何利益。」

另外，拿玻里前鋒恩斯治尼據報亦向那不勒斯一間醫院捐款10萬歐元，呢位意大利國腳更以「無名氏」方式捐款，但經傳媒查證後先至發言佢嘅身份，抵讚！