足總盃　傑志東方龍獅宿敵交鋒

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香港足球總會呈獻「足總盃3月閉門直播」周日（15日）於將軍澳運動場上演8強戰，由衞冕的傑志硬撼東方龍獅。「藍鳥」由去年12月至今更於本地賽事取得9連勝的紀錄，過程中亦奪得「菁英盃」決賽席位，氣勢一時無倆。至於在首圈以8比2大炒標準流浪的東方龍獅，則期望在盧卡斯及辛祖兩位新兵的協助下，可以擊敗宿敵晉級！（on.cc東網周日下午2時30分起直播）

「足總盃」衞冕之師傑志，上仗憑3中堅陣式大勝冠忠南區。主帥施利斯高域（Blaz）指，正為亞協盃附加賽嘗試不同進攻模式，並會視乎對手和戰術需要，決定使用4-3-3或3-5-2陣式。「藍鳥」上仗起用高美斯，替代首席射手蘇沙任正選前鋒，Blaz解釋是為了準備未來頻密賽程：「4月有好多比賽，我依家就要開始嘗試用唔同球員，包括費蘭度、蘇沙、洛迪古斯同高美斯等，佢哋會輪住踢唔同比賽，嚟應付未來賽期。」

盧卡斯倒戈要高度提防

今仗東方龍獅或起用2位前「藍鳥」射手——盧卡斯、辛祖配合艾華頓攻堅，Blaz直言「森巴三子」極具侵略性，需要高度提防。此外，17歲小將陳晉一上仗榮膺MOM，「施帥」大讚其出擊能力，又指他十分好學，惟仍需在防守上多下苦功。他亦透露高梵和安永佳狀態仍未十足，會待他們準備就緒才會派其上陣。

東方龍獅於首圈雖然以8比2大炒標準流浪，但主教練李志堅則認為仍有不少改善空間︰「其實今季成日喺領先後畀人追近比數，例如領先2球入唔到第3球，跟住對手入番1球，個勢就一定去咗人哋度，所以我上場喺半場都同佢哋講，其實唔係要入幾多球，而係唔應該有失球！」儘管傑志自去年12月至今已錄得9連勝的佳績，但「堅Sir」仍對球隊充滿信心︰「傑志近期的確係好順，佢哋有羅梓駿同陳晉一等年青球員冒起咗，亦都好關鍵，並非單靠費蘭度，相信佢哋經過呢半季後，開始摸索到陣式同打法。不過我哋嘅新球員加入後都融入得好快，我對球隊有信心，相信今場波將會打成均勢，睇吓邊隊發揮得好。」

傑志 4-3-3

1王振鵬

21唐建文 5艾里奧 4李毅凱 95陳晉一

16林恩許 19黃洋 10基爾頓

11蘇沙 9洛迪古斯 7費蘭度

東方龍獅 4-2-3-1

1葉鴻輝

6翟廷峯 33艾華度 5基頓 30黃梓浩

17梁冠聰 3迪高

11艾華頓 10辛祖 7徐德帥

9盧卡斯