足總盃　東方龍獅巴西幫發威贈傑志2蛋

「足總盃」周日（15日）於將軍澳運動場上演的8強獨角戲賽事，結果東方龍獅下半場發力，靠辛祖和艾華頓的入球，以2比0擊敗傑志。殺入4強的東方，將於21日與香港飛馬碰頭，爭奪決賽入場券。

東方今仗派出盧卡斯擔任箭頭，辛祖則於進攻中場位置支援，後者亦成為東方今仗進攻反擊的主要發起者，4分鐘就帶波殺入禁區，推大位起腳，但未能威脅到王振鵬的十指關。比賽一開局對抗程度激烈，早段雙方就發生不少身體碰撞，其中傑志中堅艾里奧第10分鐘，就因一次中場爭奪面部受傷，未能繼續比賽，由鞠盈智換出。「藍鳥」其後雖然掌握控球權，但更具威脅攻勢始終來自東方，31分鐘，東方一次反擊機會，倒戈的辛祖禁區內再施射，一度將皮球送入網窩，可惜辛祖越位在先被吹入球無效。比賽期間雙方火藥味十足，38分鐘，迪高和基爾頓爭搶期間爆發衝突，雙方球員見勢一擁而上，情況一度混亂，結果基爾頓、蘇沙和迪高都被黃牌警告。44分鐘，蘇沙接應鞠盈智長傳後，左路傳中，後上的基爾頓接應推射，可惜射高，雙方半場0比0悶和。

下半場東方先發制人，56分鐘，3位巴西兵一次漂亮組織，艾華度傳給禁區頂的盧卡斯，後者不停球第一時間傳入禁區，由接應的辛祖轉身左腳抽射得手，為東方取得1比0領先優勢。落後的「藍鳥」積極反撲， 68分鐘，下半場入替的費蘭度接應林恩許傳送突入禁區，左腳射門中柱，可惜越位在先。79分鐘，鞠盈智與林恩許禁區邊撞牆配合後，右腳勁射，但依然未能射中門框。傑志久攻不下，反而被東方再把握反擊機會，83分鐘艾華頓突破越位形成單刀，冷靜推過出迎的傑志門將王振鵬，射入空門，將東方領先優勢擴大至2比0。其後東方多次靠反擊威脅傑志後防，但都無功而返，而傑志始終未能創造出太多埋門機會，回魂乏術，最終東方龍獅保住2比0勝局，闖入「足總盃」4強，將會與香港飛馬爭奪決賽席位。